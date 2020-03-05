باكس يستعيد وتيرته و22 ثلاثية لهيت

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استعاد ميلووكي باكس، متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، وتيرته الهجومية وتجاوز المئة نقطة بفوزه السهل على ضيفه إنديانا بايسرز 119-100، فيما تألق ميامي هيت من خارج القوس بتسجيله 22 ثلاثية في طريقه للفوز على جاره أورلاندو ماجيك 116-113 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

بعد أن سجل 100 نقطة على الأقل في 83 مباراة متتالية في الموسم المنتظم (ثالث أطول سلسلة في تاريخ الدوري)، فشل باكس في الوصول الى هذا الحاجز في مباراتيه الماضيتين حيث فاز على تشارلوت هورنتس 93-85 وخسر أمام ميامي هيت 89-105.

لكن الفريق الوحيد الذي ضمن تأهله الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" حتى الآن، استعاد وتيرته الهجومية وتجنب هزيمة ثانية تواليا للمرة الأولى هذا الموسم، ليتحضر بأفضل طريقة لمواجهته المرتقبة الجمعة في معقل لوس أنجليس ليكرز، متصدر المنطقة الغربية.

وسيدخل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ورفاقه موقعة الجمعة التي ستكون الأولى من أصل ثلاث مباريات في رحلته الى الغرب، بمعنويات مرتفعة على أمل تحقيق فوزهم الثاني هذا الموسم على ليكرز والسابع تواليا منذ خسارتهم الأخيرة أمامه في شباط/فبراير 2017 على ملعبهم.

وكالعادة، كان أنتيتوكونمبو أفضل لاعبي فريقه بتسجيله 29 نقطة مع 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 20 نقطة مع 8 متابعات.

وبعد أن تقدم 33-11 مع مرور أقل من 10 دقائق على بداية اللقاء، عانى باكس من خارج القوس حيث فشل في جميع محاولاته الثماني في الربع الثاني، ما سمح لبايسرز في تقليص الفارق الى نقطتين فقط 56-58 في نهاية الشوط الأول.

وفي بداية الربع الثالث، نجح الضيوف في ادراك التعادل للمرة الأولى في اللقاء منذ السلتين الأوليين (2-2)، لكن فريق المدرب مايك بودنهولزر رد بقوة بتسجيله 15 نقطة متتالية مقابل نقطتين فقط لضيفه، ما سمح له بالابتعاد 78-64، ثم بقي الفارق بين الفريقين 10 نقاط أو أكثر حتى صافرة النهاية وحتى أنه وصل في إحدى مراحل الشوط الثاني الى 28 قبل أن يستقر في النهاية على 19.

- سلتيكس يعوض و22 ثلاثية لميامي -

وعلق النجم اليوناني على ما قدمه فريقه أمام بايسرز الذي افتقد نجمه فيكتور أولاديبو للمباراة الثانية تواليا بسبب الاصابة، قائلا "حاولنا وحسب أن نعود الى السكة. لم نخسر فقط أمام ميامي، بل لعبنا أيضا بشكل سيء للغاية".

وواصل "أعتقد أن الجميع أراد أن يقدم أفضل أداء له من أجل العودة الى السكة والخروج منتصرين".

وأوقف باكس مسلسل انتصارات ضيفه عند أربع مباريات على التوالي، وأرجعه الى المركز الخامس في المنطقة الشرقية تساويا مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بعدما ألحق به الهزيمة الـ25، وذلك على الرغم من جهود تي دجاي وورن (18 نقطة) والليتواني دومانتاس سابونيس (15 مع 10 متابعات).

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وعلى غرار باكس، استعاد بوسطن سلتيكس توازنه سريعا وعوض خسارة الثلاثاء أمام بروكلين نتس 120-129 بعد أن كان متقدما بفارق 21 نقطة في الشوط الثاني، وذلك بتغلبه على مضيفه كليفلاند كافالييرز 112-106.

ويدين سلتيكس بالفوز الـ42 الى جيسون تاتوم الذي سجل 32 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وسيمي أوجيليي الذي عوض بنقاطه الـ22 افتقاد فريقه لخدمات الثلاثي الأساسي كمبا ووكر وجايلن براون وغوردون هايوورد للإصابة.

وعزز سلتيكس مركزه الثالث في الشرقية (42 فوزا مقابل 19)، أمام ميامي (40-22) الذي واصل تألقه على ملعبه بتحقيقه فوزه الـ27 في 31 مباراة بعد تغلبه على جاره أورلاندو 116-113 في مباراة تألق خلالها من خارج القوس حيث حقق رقما قياسيا شخصيا بتسجيله 22 ثلاثية، بينها 9 لدانكن روبنسون (جميع نقاطه الـ27 من خارج القوس).

وتجاوز هيت الذي تألق في صفوفه أيضا السلوفيني غوران دراغيتش (25 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة)، رقمه القياسي السابق الذي حققه في الخامس من نيسان/أبريل 2017 حين سجل 21 ثلاثية في سلة تشارلوت.

وعلق روبنسون على تألقه من خارج القوس، قائلا "شجعني زملائي على التسديد والطاقم التدريبي أيضا، وبالتالي دخلت الملعب وحاولت أن ألعب باندفاع".

وتألق تيرينس روس في صفوف أورلاندو الذي بقي في المركز الثامن الأخير المؤهل الى الـ"بلاي أوف" ، رغم الهزيمة الثالثة تواليا والـ35 هذا الموسم، بتسجيله 35 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات، وأضاف المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش 22 نقطة مع 16 متابعة في مباراة كان بإمكان الضيوف أن يحسموها لصالحهم بعد أن حصلوا على فرصة التسديد من خارج القوس في آخر 6,2 ثانية، لكن محاولة آرون غوردون لم تجد طريقها الى السلة.

- دونشيتش يحطم رقم كيد -

وعلى ملعب "أميركن إيرلاينز سنتر"، حطم السلوفيني لوكا دونشيتش الرقم القياسي لفريقه دالاس مافريكس من حيث عدد الـ"تريبل دابل" والمسجل باسم صانع الألعاب جيسون كيد، وقاده للفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 127-123 بعد التمديد.

وحقق دونشيتش الذي احتفل قبل خمسة أيام بميلاده الحادي والعشرين، الـ"تريبل دابل" الثاني والعشرين في مسيرته بتسجيله 30 نقطة مع 17 متابعة و10 تمريرات حاسمة في مباراة تألق خلالها أيضا زميله اللاتفي كريستابس بورزينغيس بتسجيله 34 نقطة مع 12 متابعة.

وفي الجهة المقابلة، خاض النجم الواعد زيون وليامسون مباراتين على التوالي للمرة الأولى (تأخرت بداية مسيرته في الدوري مع بيليكانز بسبب اصابة تعرض لها قبل انطلاق الموسم)، وسجل 21 نقطة في 35 دقيقة.

وفي المباريات الأخرى، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ديترويت بيستونز 114-107، وممفيس غريزليز على بروكلين نتس 118-79، ويوتا جاز على نيويورك نيكس 112-104، ومينيسوتا تمبروولفز على شيكاغو بولز 115-108، وبورتلاند ترايل بلايزرز على واشنطن ويزاردز 125-104.