محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو "الڤار" على 11 ملعبًا في أنحاء مصر بالإضافة إلى دراسة إدراج التقنية في 5 ملاعب أخرى. وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت، الحصول على موافقة تطبيق تقنية منذ يومين فقط. وكشف الجنايني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، التعاقد مع الشركة التي ستنفذ تقنية الفيديو لمدة ثلاثة مواسم ونصف، لتصبح مصر أول دولة عربية بجانب المغرب تطبق التقنية بداية من الدور الثاني.

الخليج 365 خلال الخريطة التالية يوضح الملاعب المصرح لها استخدام الفار وهي يرمز لها باللون الأخضر فيما يشير اللون البرتقالي إلي الملاعب التى تنتظر إضافة التقنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خريطة.. تعرف على جميع ملاعب الڤار في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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