"نطالب بالعدالة".. أول تعليق من الزمالك على عقوبات الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه لا يلتفت على العقوبات التي وقعت في حق فريق الترجي التونسي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأضاف أنور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"معتادون على الأجواء الجماهيرية، الجماهير التونسية تعشق الكرة وتحديدًا جماهير الترجي خاصة أن فريقها دائمًا ما يحقق البطولات".

وتابع عضو الزمالك تصريحاته :"من حق المنافس أن يبحث عن الفوز لكل بحق مشروع وهذا هو طلب بداية من رئيس الزمالك لأصغر مشجع في النادي".

وأكمل :"الزمالك فاز بالملعب في مصر ونريد في مباراة الإياب تواجد العدالة التحكيمية فهو حق مشروع لنا".

وعن العقوبات التي أصدرها فريق "كاف" ضد فريق الترجي، قال أنور :"لا نلتفت بهذه الأحداث المنافس فقد عناصر مهمة قبل المواجهة، ونعمل بحساب لجميع لاعبي الترجي".

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وكانت اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدرت العديد من القرارات ضد فريق الترجي يأتي من أبرزها حرمان معين الشعباني ومجدي التراوي من التواجد على المقاعد الفنية لأربع مباريات.

العقوبات شملت أيضًا ثنائي من فريق الترجي بإيقاف قائد الفريق خليل شمام لست مباريات مقابل أربع مباريات للجزائري عبد الرؤوف بن غيث صاحب هدفي السوبر الأفريقي والذهاب أمام الزمالك.

موقعة الذهاب والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تقام موقعة الإياب غدًا على الملعب الأوليمبي برادس ضمن منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للتعادل السلبي أو في حال الخسارة بهدف سيكون ضمن الصعود لدور الأربعة، في المقابل مطالب فريق الترجي للفوز بهدفين دون رد من أجل استكمال مشواره القاري خاصة أن حامل لقب البطولة في آخر نسختين على حساب الأهلي (2018) والوداد البيضاوي المغربي (2019).

جدير بالذكر أن الفائز من موقعة رادس والذي سيجمع بين الترجي والزمالك سيواجه الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي حيث كان الأخير متفوقًا في الدار البيضاء بهدفين دون رد.