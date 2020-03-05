هل ثروته مليار و120 مليونًا؟.. مقرب من صلاح يرد على تقرير أمريكي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

نفى مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لـ"الخليج 365" ما ذكره أحد المواقع الأمريكية حول ثروة صلاح عقب مرور 8 سنوات من احترافه في أوروبا.

وذكر موقع along the boards الأمريكي أن ثروة محمد صلاح الصافية مع مطلع العام 2020 بلغت ما يقرب من 70 مليون دولار(مليار و120 مليون جنيه مصري) دون ذكر المصدر.

Advertisements

وقال المصدر، -الذي طلب عدم نشر اسمه-، إن الرقم الذي جاء في التقرير الأمريكي غير صحيح، ولا يستند إلا على القيمة التي انتقل بها إلى الأندية منذ احترافه.

وأنهى المصدر مؤكداً أن هذا التقرير ينضم إلى التقارير غير الدقيقة التي تتحدث عن حياة صلاح الشخصية من أصول وسيارات، مشدداً على أن اللاعب لا يملك إلا 3 سيارات فقط منها واحدة في مصر.

يذكر أن محمد صلاح بدأ مشواره الاحترافي في أبريل 2012 بالانتقال إلى نادي بازل السويسري، ومنه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم فترة إعارة إلى فيورنتينا الإيطالي، ومنه لروما الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في عام 2017 مقابل 40 مليون يورو.