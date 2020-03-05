"عودة مدافعه".. أنباء سارة لصنداونز قبل مواجهة الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تلقى الجهاز الفني لصندوانز الجنوب أفريقي بقيادة بيتسو موسيماني، دفعة معنوية كبيرة بعد تعافي أنيلي نجكونكا ظهير أيمن الفريق من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن مباراة الذهاب الاسبوع الماضي.

والتقى الأهلي وصنداونز يوم السبت الماضي على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأحمر بهدفين دون رد.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "kickoff" قال موسيماني: "لقد تعافى أنيلي من الإصابة، الظهير الأيمن متاح لدينا الآن".

وكانت الإصابة قد أبعدت المدافع البالغ من العمر 32 عامًا عن آخر 4 مباريات لصنداونز (اثنين بالدوري، مباراة بالكأس وأخرى بدوري الأبطال).

عليى الجانب الآخر، جدد هلومفو كيكانا ( 34 عامًا) لاعب صنداونز عقده مع الفريق لمدة 4 مواسم أخرى ليستمر داخل صفوف الفريق الجنوب أفريقي حتى عام 2024.