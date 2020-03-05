اتحاد الكرة يعلن ملاعب الـVAR" في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت، أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" على 11 ملعبًا.

ومن المقرر أن تتواجد تقنية الـVAR" على ملاعب :(القاهرة - السلام - الدفاع الجوي - بتروسبورت - المقاولون العرب - جهاز الرياضة العسكري - الإسماعيلية - السويس - الإسكندرية - المكس - الكلية الحربية)

وأضاف الجنايني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك محاولات لتطبيق التقنية على خمسة ملاعب وهم: استاد الجيش بالسويس - الجونة (استاد خالد بشارة) - استاد طنطا - استاد أسوان وأخيرًا ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

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وواصل رئيس اللجنة الخماسية تصريحاته :"التعاقد مع الشركة التي ستنفذ تقنية الفيديو لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وسنكون أول دولة عربية بجانب المغرب تطبق التقنية بداية من الدور الثاني".

الجنايني أوضح أنه حصل على موافقة تطبيق تقنية الـ"VAR" منذ يومين فقط إلا أن هذا كان بجدول واضح تحدد من خلاله اليوم والساعة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق التقنية بداية من مباراة إنبي وطلائع الجيش والذي سيقام مساء اليوم ضمن بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري ضمن حسابات الجولة التاسعة عشر.