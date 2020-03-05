فلاش باك.. مدرب الترجي أمام الزمالك.. ماذا قال مساعد الشعباني عن مواجهة الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"المدرب المساعد الثاني عثمان النجار سيتولى قيادة الترجي أمام الزمالك"... ذلك ما أعلنته صحيفة الصباح نيوز التونسية بعد إيقاف معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة ومساعده الأول مجدي التراوي.

ضربة قوية تعرض لها فريق الترجي التونسي قبل أيام قليلة من مواجهة الزمالك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث قررت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف معين الشعباني ومجدي التراوي أربع مباريات على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد القاهرة وشهد فوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وبحسب التقارير التونسية فإن النجار سيقود الترجي "فنيًا" على أن يتواصل مع معين الشعباني الذي سيتواجد في المدرجات.

بالعودة إلى فبراير الماضي، وعقب إجراء قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، علق عثمان نجار على وقوع باب سويقة في مواجهة ضد الزمالك ليخوض الفريقين 3 لقاءات في 3 بلدان مختلفة خلال 3 أسابيع.

Advertisements

سبق والتقى الزمالك مع الترجي في مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت بالدوحة وفاز الأبيض بثلاثية مقابل هدف ليتوج بطلًا للسوبر، تلاها مواجهة يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي الأبطال وفاز الزمالك بالنتيجة ذاتها.

وتعليقًا على مواجهة الزمالك قال النجار في تصريحات سابقة: "مواجهة الزمالك في دوري الأبطال صعبة، ومواجهاتنا مع الأشقاء المصريين دائما تكون قوية".

وأضاف: "الصدام مع الزمالك لا يقل قوة عن الأهلي، ونعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأبيض".

جدير بالذكر أن عقوبات "كاف" شملت أيضًا إيقاف قائد الفريق خليل شمام (6 مباريات)، و(4 مباريات) للجزائري عبد الرؤوف بن غيث، بجانب تغريم الترجي بعقوبة مالية قدرها 140 ألف دولار.