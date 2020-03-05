عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش أمام إنبى

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عن تشكيل فريق لمواجهة إنبى والمقرر إقامتها فى الخامسه مساء اليوم الخميس على إستاد جهاز الرياضيه العسكري في الجولة 19 من الممتاز . الدوري المصري الممتاز . وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى .. الحارس : محمد بسام الدفاع : خالد سطوحى،على الفيل، محمد ناصف ، أحمد السيد Advertisements الوسط : عبد الرحمن زولا،عمار حمدى، كيفن موهيرى،ناصر منسى،عمر عماد الهجوم :عمرو جمال ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق إنبى المركز الـ 7 برصيد 24 نقطة من ترتيب جدول الدورى العام .

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