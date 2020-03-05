ويلفريد بوني يقود تشكيل الاتحاد أمام الحزم فى الدورى السعودى

أعلن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الحزم، وذلك في إطار منافسات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل نادي اتحاد جدة المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : مارسيلو جروهي. Advertisements خط الدفاع : منصور الحربي، حمدان الشمراني، برونو يوفيني، سعود عبدالحميد. خط الوسط : ليوناردو جيل، خالد السميري، عبدالرحمن العبود، رومارينهو. خط الهجوم : ويلفريد بوني.

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