شاهد.. الاتحاد الأفريقي يبرز رقما قياسيا حققه الزمالك أمام الترجي

أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، رقما قياسيا مميزا حققه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال مواجهة الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الاتحاد الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر": فيديو هدف الزمالك الثاني، في مرمى الترجي

التونسي خلال مباراة ذهاب دور ربع النهائي للبطولة الأفريقية معلقًا: "سجل هدف أشرف بن شرقي للزمالك أمام الترجي رقمًا قياسيًا لأكثر عدد من التمريرات قبل هدف في TotalCAFCL هذا الموسم: 28 تمريرة - 30 لمسة".

تابع " صاحب الرقم السابق؟ الزمالك أيضًا. (17 تمريرة قبل هدف بن شرقي في شباك أول أغسطس في ديسمبر الماضي)".

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يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن المنتظر أن يتواجه الفريقين غدًا الجمعة في لقاء الإياب برادس.