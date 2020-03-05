الغندور يحاضر لاعبي طنطا والجهاز الفني حول استخدام الـ Var

قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحضور لمقر نادي طنطا يوم الأحد القادم، وذلك قبل مباراة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز بثلاثة أيام.

يرغب الغندور في عمل محاضرة تثقيفية للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تقنية الـ VAR قبل استخدامه في مباراة

وادي دجلة.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا يوم 11 مارس الجاري في تمام الثانية والنصف ظهرًا.