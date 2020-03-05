وزارة الشباب تناقش التجربة الفنلندية في تأهيل ذوي الإعاقة

ناقشت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير- مكتب ذوي القدرات والهمم، التجربة الفنلندية في تأهيل ذوي الإعاقة من خلال خبراء من الاتحاد الأوربي خلال ورشة عمل للاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب بالاتحاد الأوربي من خلال آلية التعاون الفني لتبادل المعلومات"TAIEX"، وذلك على مدار يومين بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

أدارت ورشة العمل السيدة/ بيرجو كوفولا- مستشارة التعليم بالوكالة القومية للتعليم بفنلندا، تناولت خلالها أهم الأطر والضوابط الحاكمة لتقديم المساعدات لذوي الإعاقة في فنلندا، والمؤسسات

المسئولة عن تقديم المساعدة لذوي الإعاقة، وتطرقت إلى التعليم في فنلندا والأساليب العلمية التي يدار بها التعليم وأنواع المدارس والمناهج داخل تلك المدارس.

كما تناولت خلال ورشة العمل الأنشطة التي يقدمونها لذوي الإعاقة في فنلندا ومنها "الرسم، الموسيقى، كتابة الأغاني، التصويرالفوتوغرافي، التعبير الحركي، مهارات التعامل مع الاستديو لتسجيل الصوت، وتنمية المهارات التكنولوجية الخاصة بالحاسب الآلي"، بالإضافة إلى العمل على تعزيز منهجية التأهيل

المهني لذوي الإعاقة .

حضر ورشة العمل السيدة/ ماغورزاتا سوكالسكا ورونا - كبير خبراء بمكتب الوزير بوزارة الرياضة ببولندا، مها عبدالواحد، الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبدالستار أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة، ومنسقي مكاتب ذوي القدرات والهمم بالمحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل تهدف إلى نقل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية وصقل مهارات منسقي ذوي القدرات والهمم بمحافظات الجمهورية، وتوضيح أساليب التدريب المبتكرة على الأنشطة المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة سواء كانت الأنشطة رياضية او فنية او ثقافية، فضلا عن توضيح الاليات المختلفة لقياس أداء نتيجة النشاط مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا قياس مدي فاعلية التدريبات.