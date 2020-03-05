الاتحاد السكندري يتعادل مع الحمام وديًا

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الاتحاد السكندري أمام نظيره الحمام، بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعتها على ملعب الاتحاد، ضمن الاستعداداتلمباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز.
سجل هدف الاتحاد السكندري اكوي، ومن المقرر أن يحصلاللاعبين على أجازة لمدة ٤٨ ساعة على أن يعودوا للتدريبات يوم الأحد المقبل
كان الفريق دخل في معسكر مغلق لعب خلاله مباراتين حقق الفوز في لقاء وتعادل في الآخر.
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