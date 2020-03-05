حارس منتخب مصر للشباب يجدد عقده مع الاتحاد السكندري

وقع حارس منتخب مصر للشباب والاتحاد السكندري فارس السيد، على عقده الجديد مع زعيم الثغر والذي يمتد لأربع مواسم. والذي يمتد لأربع مواسم. من المنتظر تصعيد الحارس المميز فارس السيد إلى تدريبات الفريق الأول، بقيادة طلعت يوسف عقب مشاركته مع منتخب مصر للشباب خلال منافسات البطولة العربية التي أقيمت في إلى تدريبات الفريق الأول، بقيادة طلعت يوسف عقب مشاركته مع منتخب مصر للشباب خلال منافسات البطولة العربية التي أقيمت في السعودية

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