حارس منتخب مصر للشباب يجدد عقده مع الاتحاد السكندري

وقع حارس منتخب مصر للشباب والاتحاد السكندري فارس السيد، على عقده الجديد مع زعيم الثغروالذي يمتد لأربع مواسم.
من المنتظر تصعيد الحارس المميز فارس السيدإلى تدريبات الفريق الأول، بقيادة طلعت يوسف عقب مشاركته مع منتخب مصر للشباب خلال منافسات البطولة العربية التي أقيمت في السعودية.
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