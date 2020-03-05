قال وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن تطبيق "تقنية خط المرمى" بحاجة إلى عدد من الكاميرات وهذا غير متوفر بالوقت الحالي.
أضاف العطار خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، لإعلان تطبيق تقنية الفيديو أن تمت الموافقة على تطبيق الفيديو في بطولة الدوري.
مشيرًا أن الموافقة على تطبيقها في بطولة كأس مصر ودوري الدرجة الثانية أمر سهل لأن البنية التحتية أصبحت موجودة.
على الجانب الآخر، أعرب أسامة إسماعيل رئيس المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بتطبيق تقنية الفيديو "فار" .
وقال إسماعيل إنه كان يوجد بعضالزملاء غير مستوعبين أن تقنية الفار من الممكن أن تطبق في وقت قصير.
أضاف قائلًا أن اليوم يحتفل اتحاد الكرة بنقلة تاريخية في الملاعب المصرية بتطبيق الڤار مؤكدًا أنه نقلة كبيرة للكرة المصرية.
واختتم إسماعيل قائلًا اتحاد الكرة بذل مجهودًا كبيرًا، وعمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة الجبلاية وعد بتطبيق التقنية في ٢٤ أغسطس وأوفى بوعده في ٥ مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد العطار: تقنية خط المرمى تحتاج كاميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.