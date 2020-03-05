وليد العطار: تقنية خط المرمى تحتاج كاميرات

قال وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن تطبيق "تقنية خط المرمى" بحاجة إلى عدد من الكاميرات وهذا غير متوفر بالوقت الحالي.

أضاف العطار خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، لإعلان تطبيق تقنية الفيديو أن تمت الموافقة على تطبيق الفيديو في بطولة الدوري.

مشيرًا أن الموافقة على تطبيقها في بطولة كأس مصر ودوري الدرجة الثانية أمر سهل لأن البنية التحتية أصبحت موجودة.

على الجانب الآخر، أعرب أسامة إسماعيل رئيس المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بتطبيق تقنية الفيديو "فار" .

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وقال إسماعيل إنه كان يوجد بعض

الزملاء غير مستوعبين أن تقنية الفار من الممكن أن تطبق في وقت قصير.

أضاف قائلًا أن اليوم يحتفل اتحاد الكرة بنقلة تاريخية في الملاعب المصرية بتطبيق الڤار مؤكدًا أنه نقلة كبيرة للكرة المصرية.

واختتم إسماعيل قائلًا اتحاد الكرة بذل مجهودًا كبيرًا، وعمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة الجبلاية وعد بتطبيق التقنية في ٢٤ أغسطس وأوفى بوعده في ٥ مارس.