الغندور: لن يتم إلغاء أي مباراة حال تعطل الڤار

أوضح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحالات التي ستتدخل بها تقنية الفيديو "الڤار" في مباريات الدوري الممتاز.

قال الغندور خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، لإعلان تطبيق تقنية الفيديو "حكم

الساحة سيخوض أي مباراة، وكأنه لا وجود لتقنية الڤار".

واصل "حكم المباراة ومساعده سيقومون بمتابعة المباراة خلال 90 دقيقة، ولن تتدخل تقنية الفيديو إلا

في حالة وجود قرار أو خطأ واضح للغاية، أما في حالة وجود واقعة هناك اختلاف فيها بنسبة ٧٠٪ يتم الأخذ بقرار حكم الساحة".

اردف "في حالة وجود أي عطل في تقنية الفيديو، لن يتم تأجيل أو إلغاء المباراة، وسيتم استكمالها من دون الڤار".