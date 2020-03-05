عمرو الجنايني يوضح موقفه من إدارة القمة بحكام مصريين

أوضح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإداة اتحاد الكرة موقفه من تكليف حكام مصريين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. قال الجنايني في تصريحات صحفية: "حكام مصريين للقمة؟ القمة يديرها حكام أجانب منذ سنوات كثيرة بقرار من رئاسة الوزراء، ولكن نحن جاهزين لإدارة مباراة القمة بحكام مصريين". مصريين للقمة؟ القمة يديرها حكام أجانب منذ سنوات كثيرة بقرار من رئاسة الوزراء، ولكن نحن جاهزين لإدارة مباراة القمة بحكام مصريين". يذكر أن مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك شهدت عدم حضور الفريق الأبيض وتم احتساب المباراة بفوز الأهلي والحصول على النقاط الثلاثة وتم تطبيق عقوبة ضد الزمالك بخصم 3 نقاط من رصيده.

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