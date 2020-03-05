رياضة | صور تذاكر مباراة الزمالك والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور تذاكر مباراة الزمالك والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم عن بدء بيع التذاكر الخاصة بلقاء الزمالك المقرر له غدًا الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الغد في تمام التاسعة مساءْا على ستاد رادس في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ونشر النادي التونسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور من التذاكر الخاصة بمباراة الغد المقرر إقامتها في التاسعة مساءًا.

ويأتي توزيع التذاكر وبدأ بيعها ليغلق الباب بشكل نهائي على الأنباء التي ترددت حول إقامة اللقاء بدون حضور الجماهير وتأكد تواجدهم بشكل طبيعي.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة الذهاب.