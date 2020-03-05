رياضة | بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الكامب نو في الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إلى أن ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد من تعزيز إلى تهديد في ملعب كامب نو خلال الفترة الأخيرة.

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وكان اللاعب البرازيلي الناشط في سوسيداد مطلبا لإدارة البلاوجرانا لتعزيز الفريق بدلا من ديمبيلي المصاب، والآن هو تهديد كبير لفريق سيتين في كامب نو يوم السبت بالليجا.

وسجل ويليان 8 أهداف لريال سوسيداد هذا الموسم في بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.