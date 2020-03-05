رياضة | ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد مرعي وكيل اللاعبين في حضور إعلامي أهلاوي شاب كان يعمل بقناة الأهلي حتى وقت قريب جدًا وذلك في أحد الكافيهات بالشيخ زايد قبل يومين من لقاء الفريق ضد الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وجاءت الجلسة بناء على رغبة حسام عاشور الذي طلب من سيد مرعي وكيل أعمال عبد الله السعيد جلب عرض له من نادي بيراميدز.

وأكد عاشور أنه لا يرغب في الاعتزال ويتمني الاستمرار في النادي الأهلي من أجل كسر لقب داني ألفيش بالحصول على لقب أكثر لاعب حاصل على البطولات في العالم ولكن السويسري رينيه فايلر لايرغب في بقائه.

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ورفض عاشور اقتراح وكيل اللاعبين بعرضه على الزمالك ولكن رحب بالتلويح بوجود عرض من الزمالك من أجل الضغط على الأهلي للتجديد.

وحدد عاشور وجهته المقبلة مع سيد مرعى أن تكون بيراميدز في حالة عدم تجديد عقده مع الأهلي.