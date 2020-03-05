رياضة | قنا يبحث عن حسم التأهل على حساب أهلي المنشاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنا يبحث عن حسم التأهل على حساب أهلي المنشاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر بعد غد السبت، منافسات الجولة ال20 للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، والتي تشهد مواجهات سوف تحسم المنافسة بشكل كبير، قبل نهاية المسابقة بجولتبن.

يلتقى فريق نادي قنا المتصدر برصيد47 نقطة، نظيره فريق نادي اهلي المنشأة، صاحب المركز العاشر برصيد15 نقطة، بملعب الاخير، ويسعي فريق نادي قنا لتحقيق الفوز وحسم تاهله لدوري الترقي للقسم الثاني، لاسيما وان فارق النقاط بينه وبين الوصيف نقاط، ويتبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة.

فيما يستضيف نادي قفط، وصيف المجموعة برصيد 40 نقطة، نظيره فريق مركز شباب سوهاج، صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ويامل فريق قفط في تحقيق الفوز والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين قنا المتصدر تحسبا لتعثر الاخير خلال الثلاث جولات المتبقية.

فيما يلتقي فريق نادي شبان المراغة صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، نظيره فريق مركز شباب البلينا،صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة، بملعب الاول.

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فيما يواجه فريق البداري، صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة، نظيره فريق نادي مكةالمكرمة، صاحب المركز التاسع برصيد16 نقطة، ويسعي فريق مكة المكرمة لتحقيق فوز يضمن له البقاء بالمنطقة الدافئة لجدول المجموعة.

فيما يحل فريق نادي المراغة صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة، ضيف ثقيلا على نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن صاحب المركز الأخير برصيد10 نقاط.

وتختتم مواجهات الجولة، بمواجهة فريق نادي اخميم صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة، نظيره فريق نادي قوص، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، والتي يستضيفها ملعب الأخير.

ترتيب المجموعة الثانية بالقسم الثالث



1_ قنا47 نقطة

2_قفط 40 نقطة

3_ شبان المراغة 39 نقطة

4_البداري 36 نقطة

5_شباب سوهاج 27 نقطة

6_البلينا 27 نقطة

7_المراغة23 نقطة

8_اخميم 21 نقطة

9_مكة المكرمة 16 نقطة

10 _اهلي المنشاة 15 نقطة

11_قوص 13 نقطة

12 _نجوع مازن 10 نقاط