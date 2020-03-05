رياضة | بلال ونانا خارج قائمة تليفونات بني سويف أمام قنا.. ونينو يطمح في دوري المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلال ونانا خارج قائمة تليفونات بني سويف أمام قنا.. ونينو يطمح في دوري المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف استعدادته المكثفة للمواجهة المرتقبة أمام ضيفه شبان قنا في المباراة التى ستجمع بين الفريقين الأحد القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع السابع عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وخلال الفترة الماضية حرص الجهاز الفنى للتليفونات بقيادة مديره الفنى أبو العينين شحاته على أداء مباراة ودية أمام الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 ، وخلال المباراة تم منح الفرص للعديد من لاعبي الفريق والاطمئنان على العائدين من الإصابة .

وتمثل مواجهة شبان قنا خطوة هامة للفريق السويفى الطامح للعودة لدائرة الكبار تحسبا لإقامة دورى المحترفين بالموسم الجديد .

وفى سياق متصل قال أبو العينين شحاتة ، المدير الفنى لتليفونات بنى سويف: "مواجهة شبان قنا تعتبر مباراة عنيدة "رخمة" بلغة كرة القدم وفريق شبان قنا شرس ومكافح ويلعب كرة هجومية بتحفظ دفاعى والمباراة صعبة للغاية ونتمنى تحقيق الفوز".

واختتم حديثه: "طموحى الأول هو البقاء فى دورى المحترفين بعدما أصبح صعوبة فى تحقيق الهدف الأول علينا وهو الصعود للممتاز".

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وسيفتقد تليفونات بنى سويف خلال مواجهة الشبان ثنائى خط الوسط بلال أحمد والذى يعانى من الإصابة بجزع بالغضروف والرباط الصليبي بجانب غياب نانا كوامى والذى يعانى من تمزق فى أربطة الكاحل.

وكان التليفونات قد تلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية أمام طهطا الرياضى بملعب طهطا

تليفونات بنى سويف بدأ فترة الإعداد بقيادة فنية للدكتور عماد سمير ثم تولى احمد شعبان مسوؤلية تدريب الفريق حتى نهاية الدور الاول وعقب ذلك تولى أبو العينين شحاته تدريب الفريق السويفى .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السادس برصيد 22 نقطة .

ترتيب المجموعة الأولى " الصعيد " بالقسم الثانى



1 - بنى سويف 34 نقطة

2 - البنك الأهلى 32 نقطة

3 - الالمونيوم 32 نقطة

4 - شبان قنا 30 نقطة

5 - سوهاج 22 نقطة

6 - تليفونات بنى سويف 22 نقطة

7 - بترول اسيوط 21 نقطة

8 - المنيا 19 نقطة

9 - الاعلاميين 18 نقطة

10 - الفيوم 15 نقطة

11 - طهطا 10 نقطة

12 - ديروط 8 نقطة