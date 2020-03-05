رياضة | 4 ملايين دولار تكلفة تقنية الفيديو في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 ملايين دولار تكلفة تقنية الفيديو في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن تكلفة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR فى الدوري المصري بداية من الدور الثاني، والذى سينطلق اليوم بمباراة طلائع الجيش وإنبي والتي ستشهد تطبيق "الڤار" لأول مرة فى الكرة المصرية.

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وقال الجناينى إن تطبيق التقنية فى الدوري المصري ستتكلف حوالي 4 مليون دولار أو يزيد قليلا في 3 سنوات ونصف.

كما تحدث الجناينى عن الشركة التى ستنفذ "الفار"، قائلاً :" التعاقد مع ميديا برو ترجع لبعض الأمور، أمور فنية ومالية وسابقة أعمال بعد مراجعة هذه المعايير تم اختيار الشركة".