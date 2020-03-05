رياضة | جمال الغندور في ضيافة طنطا قبل استخدام الـVar

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال الغندور في ضيافة طنطا قبل استخدام الـVar والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحضور لمقر نادي طنطا يوم الأحد المقبل وذلك قبل استئناف الدوري العام ب 3 أيام، حيث يستضيف طنطا نظيره وادي دجلة علي ملعب استاد طنطا.

ويرغب جمال الغندور أن يقوم بعمل محاضرة تثقيفية للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تقنية الVAR قبل استخدامه في مباراة وادي دجلة.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا يوم 11 مارس الجاري في تمام الثانية والنصف ظهرا.