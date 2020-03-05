رياضة | جمال الغندور: فى حال أي عطل مفاجئ بتقنية "الفيديو" المباراة ستسمر ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال الغندور: فى حال أي عطل مفاجئ بتقنية "الفيديو" المباراة ستسمر ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR بشكل رسمي خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات له اليوم: " هناك حكمان دوليان لم يحصلا على رخصة الڤار وهما محمود البنا وأمين عمر، جاري العمل معهما من أجل الحصول على التقنية، حكم الساحة هيحكم المباراة وكأن مافيش var حكم الڤار ومساعده بيتابع المباراة في ٩٠ دقيقة ولن يتدخل الڤار إلا لو فيه قرار واضح أو خطأ واضح، أما لو فيه واقعة هناك اختلاف فيها بنسبة 70% يتم الأخذ بقرار حكم الساحة ".

وأضاف :" لو حدث أي شيء مفاجئ في المباريات من انقطاع الكهرباء أو أي شيء مفاجئ زي ما بيحدث في العالم كله، المباراة ستُستكمل بدون ڤار، يعني لو حصل أي شيء مفاجئ لحكم الساحة أو الفيديو مثلًا زي الإصابة حكم الرابع هيكون بديلًا ولكن المباراة ستسكمل بدون ڤار ".

وتابع : "لو حدث أي عطل مفاجئ في الڤار المباراة ستسمر، فقط الحكم سيخبر الفريقين أن المباراة ستسكمل بدون ڤار وسيخبر الفريقين بذلك."