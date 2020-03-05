رياضة | مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي لصدمة كبيرة بعد قرار المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الفريق قبل مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن كوليبالي يرفض المشاركة ضد برشلونة والمجازفة بعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.