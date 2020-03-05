رياضة | مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي لصدمة كبيرة بعد قرار المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الفريق قبل مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.
ووفقا لتقارير إيطالية حسب "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن كوليبالي يرفض المشاركة ضد برشلونة والمجازفة بعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
ويخشى المدافع السنغالي التسرع في العودة خلال مباراة كبيرة مثل برشلونة وتجدد الإصابة مرة أخرى يجعله يغيب فترة أكبر عن الملاعب.
يذكر أن مباراة الذهاب بين فريق برشلونة ونابولي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السان باولو.