رياضة | تشيلسي يبيع ماركوس ألونسو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يبيع ماركوس ألونسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو فريق تشيلسي سعر بيع ماركوس ألونسو نجم الفريق خلال فترة الاتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد موافقة فرانك لامبارد على رحيله بشكل نهائي من الفريق الإنجليزي في بداية الموسم القادم.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، إن تشيلسي حدد سعر 26 مليون إسترليني لمن يريد التعاقد مع الظهير الإسباني ماركوس ألونسو.

ويعد فريق إنتر ميلان الإيطالي من أبرز الأندية التي تريد ضم ألونسو في الصيف بعد توصيه من انطونيو كونتي مدرب الفريق.

الجدير بالذكر أن ماركوس الونسو يشارك مع البلوز بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إصابة إيمرسون الظهير الذي كان يعتمد عليه فرانك لامبارد.