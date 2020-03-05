رياضة | قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق برشلونة الإسباني مستقبل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب الفريق والمعار إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "سبورت"، فإن البارسا لا يزال واثق من أن بايرن ميونيخ سوف يفعل خيار شراء كوتينهو في الصيف.

ولكن في حال عدم تفعيل خيار شراء اللاعب من البافاري، فإن البارسا سوف يعمل على وضع كوتينهو في إحدى عمليات التعاقد في الصيف المقبل، وأن اللاعب لن يكون ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم.

وينوي مسئولو البارسا دخول اللاعب ضمن صفقة نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، أو دخوله ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان.