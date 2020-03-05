رياضة | الجنايني: وعدت فأوفيت بشأن تطبيق الـVAR وسعر الدوري سيزداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني: وعدت فأوفيت بشأن تطبيق الـVAR وسعر الدوري سيزداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وعد وأوفى بعد تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR خلال الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز المصري هذا الموسم.

وقال الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة: " التكنولوچيا تطور جدًا، وإحنا كنا بنتعاقد اهتمينا بأننا نحصل على إيجار بغرض التملك في نهاية المدة، وبحسب العقد الشركة ملزمة إنها تمدنا بكل تحديثات التكنولوچيا في التقنية".

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وأضاف: " إحنا أجرنا الأجهزة بغرض التملك في نهاية المدة، والشركة ملزمة إنها تمدنا بكل التكنولوچيا الحديثة، وبخصوص تمويل المشروع اتحاد الكرة هو من تحمل قيمة التكفلة، وأنا كده ساعدت الأندية على التسويق كويس لأن سعر الدوري اللي فيه ڤار غير السعر عندما يكون لا يوجد VAR ".

وتابع: "عندما توليت المسؤولية، قولت هنطبق الڤار، والبعض قال ده كلام، هناك ناس تحدثت معي بعد ما أعلنت إني أريد أن أطبق الڤار، قالوا لى أنت حطيت حمول على نفسك ومن أول يوم، قولت أنا مش هعمل غير الصح، لو حد عايز غير الصح يجيب حد غير اللجنة الخماسية".

واستكمل: " من أجل إن نوصل لتطبيق الڤار، فيه مؤسسات كتيرة أشتغلت، وكل ده لصالح الكرة المصرية، إحنا مش هنشتغل إلا بالصح، وهنطبق اللوائح والقوانين، والناس اللي نجحت اشتغلت مثلنا ".