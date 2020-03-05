رياضة | الأهلي يرصد 200 مليون جنيه لتطوير الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرصد 200 مليون جنيه لتطوير الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت عمليات الإنشاء والتطوير بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد بعدما رصد مجلس الإدارة ما يقرب من مائتي مليون جنيه لتنفيذ هذه الأعمال بهدف تقديم أفضل الخدمات للأعضاء، وهو ما انعكس طرديا على عدد المتقدمين للحصول على عضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس.



واعتمد مجلس إدارة الأهلي خطة للتوسع والانتشار وإنشاء فروع جديدة للنادي في كافة المحافظات بعد افتتاح فرع الأقصر، في الوقت الذي تواصلت فيه أعمال التشييد والبناء في فرع النادي الرابع بالتجمع الخامس الذي يشهد الانتهاء من أعمال البنية التحتية خلال الفترة المقبلة وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الفرع رسميًا قبل نهاية العام الجاري، بعدما وقع الأهلي بروتوكول تعاون مقابل 96 مليون جنيه خاصة للانتهاء من البنية التحتية لفرع التجمع الخامس على مساحة 50 فدانًا.



كما بدأت الأعمال في مجمع البنوك الجديد في الفرع الرابع بالتجمع الخامس، بعدما تسلمت البنوك المنوط بها تدشين هذا المجمع، في المساحة المخصصة له.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قام في وقت سابق بتسليم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرض فرع التجمع الخامس؛ للبدء في إنشاء الفرع الرابع وذلك في حضور اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللذين حضرا مراسم وضع حجر الأساس.



وانتهي الأهلي من المخطط العام للفرع الرابع في التجمع الخامس وفق أفضل التصميمات الهندسية التي تلبي كل الاحتياجات والخدمات لأعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التي تنتهي في غضون عام من الآن.



وشهدت الأيام الماضية إقبالا كثيفا على مقر النادي بالجزيرة؛ لتقديم أوراق الحصول على عضوية الأهلي؛ سواء العامة أو عضوية الفروع قبل رفع قيمتها في نهاية مارس الجاري، وهو ما دفع لجنة العضوية، لتكثيف عدد الجلسات على مدار الشهر الجاري، لمواجهة الإقبال الكبير، من الراغبين في الحصول على العضوية والاستفادة بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها إدارة النادي للراغبين في الحصول على العضوية للاستفادة من فارق الأسعار قبل رفع رسوم قيمة العضوية مع نهاية مارس الجاري، حيث تبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليًّا 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.



ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة بشكل رسمي أول أبريل المقبل إلى 750 ألف جنيه، بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع (العضوية العامة)، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.