رياضة | عمرو الجناينى يكشف تفاصيل تطبيق تقنية الـ VAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجناينى يكشف تفاصيل تطبيق تقنية الـ VAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو ‎الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم على، هامش مؤتمر الإعلان عن تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR خلال الدور الثانى من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذى سينطلق اليوم.

وقال الجناينى :" منذ أول يوم قولت إن الأندية مش هتتكلف فلوس بتطبيق الڤار وقد كان، هدفي هو أعلي منتج الدوري المصري، أنا سعيد جدًا بتطبيق الڤار اليوم".

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وأضاف :" في شهر 10 قمنا فتح باب تقدم الشركات المعتمدة من الفيفا لتطبيق التقنية، وتقدمت 13 شركة وتم الاستقرار على ميديا برو .

وتابع :" موافقة الوزارة على تطبيق التقنية وصلت يوم 19 يناير، ولذلك أنا بشكر وزير الرياضة، إحنا متعاقدين مع الشركة لمدة 3 سنوات ونصف، الموافقة على تطبيق تقنية الفيديو وصلت يوم 3 مارس 2020 ، الموافقة وصلت على 11 ملعب وجاري الحصول على الموافقة على 5ملاعب وهم طنطا والجيش بالسويس والجونة وأسوان وبرج العرب هناك طلبات بس بنفذها في الاستادات دي ".

وأردف :" إحنا والمغرب بدأنا في تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني، الشركة اللي بتنفذ الفار هي اللي بتنفذه في إيطاليا وإسبانيا وبتنفذ في الشرق الأوسط ونفذت الڤار في كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩، هذا الملف كان موكل لزميلي محمد فضل مرورًا بوليد العطار وجمال الغندور، أنا وعدت وأنجزت، كل واحد مننا بيراعي ضميره أوي في كل كلمة حتى بتطلع منه ".