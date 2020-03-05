رياضة | الزمالك والترجي.. إقبال جماهيري كبير على تذاكر موقعة رادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك والترجي.. إقبال جماهيري كبير على تذاكر موقعة رادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافدت جماهير فريق الترجي التونسي، بشكل كبير اليوم الخميس، على منافذ بيع تذاكر مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تجمع بين الزمالك والترجي التونسي، غدا الجمعة، على ملعب رادس.

وأعلنت إدارة الترجي، عن فتح باب حجز التذاكر اليوم الخميس، حيث كانت أجلت طرحها في الأسواق انتظارا لقرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، خوفا من عقوبة منع الجماهير من حضور اللقاء.

وكانت السلطات التونسية، سمحت بحضور 60 ألف متفرج لمباراة العودة على ملعب رادس، حيث يعد اللقاء حاسم للفريقين من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

ونجح الزمالك في حسم لقاء الذهاب بستاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي برادس في التاسعة مساء غدا الجمعة، مباراة الإياب بين الفريقين.