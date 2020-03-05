رياضة | عاجل.. الدوري الإيطالي مهدد بالإلغاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدوري الإيطالي مهدد بالإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت مسابقة الدوري الإيطالي مهددة بالإلغاء هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ذكرت "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن هناك اعتراضات غير مبررة من رؤساء الأندية، بسبب موعد إقامة المباريات المؤجلة، في حين أن البطولة بأكملها مهددة بالإلغاء.

وأوضحت الصحيفة إذا ظهرت حالة واحدة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بالدرجة الأولى سيتم إلغاء البطولة.

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وأشارت هذا الأمر يتعلق بما يقرب من 600 لاعب في 20 فريقا، ومئات العاملين بالأندية و30 حكما في الدرجة الأولى.

يذكر أن الحكومة الإيطالية قررت إقامة جميع الأحداث الرياضية في إيطاليا بدون جمهور حتى 3 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.