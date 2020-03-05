رياضة | نجم ريال مدريد يحذر زيدان من الخطر الأكبر

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وجه بريدراج مياتوفيتش نجم ريال مدريد الأسبق رسالة تحذيرية للملكي قبل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي بإياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال مياتوفيتش في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "تحقيق الفوز بعد بضع سنوات يعني ذلك ثقة وأمان أكبر ، فجأة يتغير كل شيء وتصبح الليجا في يد ريال مدريد ، لم يكن الأمر سهلًا لكن في الكلاسيكو عرفوا كيفية ضرب برشلونة ، لا تتنازل عن الصدارة وعليك التحمل، ستأتي مباريات معقدة لكن يجب أن تلعب كرة القدم وتظهر شخصية الفريق".

وتابع: "الخسارة على أرضك في الذهاب ثم الفوز في الإياب لن يكون واضحًا ، في الموسم الماضي خسر اليونايتد في ملعبه ضد باريس و في مباراة الإياب تمكن من التأهل ، لماذا لا يفعل مدريد ذلك و ستكون لدينا فرص طوال المباراة و بكل تأكيد مانشستر سيتي سيحترم ريال مدريد".

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واختتم: "يجب أن تكون متفائلًا وهي منافستنا ونحن بكل تأكيد نظهر ذلك وريال مدريد لم يقل كلمته الأخيرة ، عليك أن تسجل هدفين على الأقل وينبغي أن يكون هذا هو الهدف ، عليك أن تكون حذرًا مع دي بروين فهو الشخص الذي يتحكم بفريقه".