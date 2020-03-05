رياضة | حكم سعودي يدير موقعة الإسماعيلي والرجاء في إياب نصف نهائي البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم سعودي يدير موقعة الإسماعيلي والرجاء في إياب نصف نهائي البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الرجاء والإسماعيلي فى إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لطاقم تحكيم سعودي.

ويتكون الطاقم من تركى الخضير (حكم ساحة)، ويُعاونه محمد مكي وعلي العبكري، بالإضافة لماجد محمد الشمراني حكمًا رابعاً.

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وكان الاسماعيلي قد حقق الفوز على فريق الرجاء بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد الإسماعيلية.

ويتواجه الفريقان يوم 15 مارس الجاري في إياب نصف نهائي البطولة العربية بالدار البيضاء.