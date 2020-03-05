شكرا لقرائتكم خبر عن «تير شتيجن» متمسك بالبقاء في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن متمسكًا بالبقاء في برشلونة حتى نهاية عقده، على عكس التقارير التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن الفريق الكتلوني.

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وحسب الصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز، فإن الحارس، الذي يرتبط بعقد مع البلوجرانا حتى يونيو 2022، يضع كامل تركيزه على الاستمرار في حماية عرين فريقه ولا يفكر في الرحيل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات الدولي الألماني، وأبرزها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويملك «تير شتيجن» شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 180 مليون يورو، وهو ما يقف حائلًا حتى الآن أمام الأندية التي ترغب في التعاقد معه.