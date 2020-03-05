شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: رفضنا تحميل الأندية تكاليف تطبيق الـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكاليف تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR»، وصلت إلى حوالي أربعة ملايين دولار، لكي يتم تطبيقها خلال مباريات الدوري الممتاز المصري.

وأضاف الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أنه بالرغم من التكلفة العالية التي وصلت إلى 4 ملايين دولار إلا أن الاتحاد رفض فكرة تحميل الأندية جزء من من هذه التكاليف.

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وأشار رئيس الاتحاد إلى أن تطبيق التقنية في الدوري الممتاز سيساعد الأندية على زيادة قيمتها التسويقية لأن الدوري المستخدم به الـ«VAR» أعلى قيمة من الدوري غير المطبق به التقنية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تقنية الـ«VAR» في مباراة طلائع الجيش وإنبي، المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم، على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وجاءت الملاعب التي ستشهد تطبيق التقنية على النحو التالي: القاهرة- السلام- الدفاع الجوي- بتروسبورت- المقاولون العرب- جهاز الرياضة العسكري- الإسماعيلية- السويس- الإسكندرية- المكس- الكلية الحربية.

كما أن هناك محاولات لتطبيق التقنية على خمسة ملاعب، جارٍ اتخاذ الموافقة عليها وهي استاد طنطا- استاد الجيش بالسويس- استاد الجونة- استاد أسوان- استاد برج العرب.