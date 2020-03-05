شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: محاولات لتجهيز 5 ملاعب إضافية لتطبيق الـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للاتحاد، بحضور عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في الملاعب المصرية.

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وتضمن المؤتمر استعراضا للخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن، وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

وأضاف الجنايني، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك محاولات لتطبيق التقنية على خمسة ملاعب جارٍ اتخاذ الموافقة عليها وهي استاد طنطا- استاد الجيش بالسويس- استاد الجونة- استاد أسوان- برج العرب.

وجاءت الملاعب التي حازت على الموافقة وستشهد تطبيق التقنية على النحو التالي: القاهرة- السلام- الدفاع الجوي- بتروسبورت- المقاولون العرب- جهاز الرياضة العسكري- الإسماعيلية- السويس- الإسكندرية- المكس- الكلية الحربية.