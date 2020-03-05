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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار من الفيفا بتأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في مارس ويونيو بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
عقد اجتماع اليوم الخميس ضم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مع الاتحاد الآسيوي لمناقشة أنشطة اللعبة في القارة الصفراء عقب تفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي.
وجاء في بيان نشر على موقع الفيفا الرسمي، أنه بالنسبة لكل من الفيفا والاتحاد الآسيوي، تظل صحة وسلامة جميع الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات. وعلى هذا الأساس، سيتم الآن إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأضاف البيان أن اتحاد الدولي ونظيره الآسيوي سيقوم بإحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
كما تضمنت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها في الاجتماع الذي عقد في مقر الفيفا، مواجهة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020.
وسيواصل الفيفا مراقبة الوضع فيما يتعلق بـ «كوفيد-19» وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء.
كما يمكن تقديم معلومات عن المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القاري أو المحلي المعني.
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