يوفنتوس يسعى لضم شتيغن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
كشف موقع غول الايطالي نقلا عن تقارير صحافية كتالونية أن نادي يوفنتوس الايطالي يسعى إلى ضم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن، خلال الصيف المقبل.
وعلى الرغم من تجديد عقد الحارس البولندي تشيزني في الأسابيع الماضي حتّى عام 2024 مع راتب 7 مليون يورو، إلا أن يوفنتوس يريد تعزيز مركز حراسة المرمى من خلال التعاقد مع الحارس الألماني.
وتابع الموقع نقلا عن التقارير أن يوفنتوس سمع بأن شتيغن قد يرحل عن برشلونة في الصيف المقبل، ويريد إستغلال الفرصة لضم أحد أفضل حراس المرمى في العالم.
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