شكرا لقرائتكم وليد العطار: تقنية الـvar ستطبق في الدورى فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الجبلاية حصلت على موافقة من الفيفا لتطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى فقط، وأضاف العطار فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الجبلاية: "الموافقة على بطولة الدورى؛ ولكن الحصول على موافقة تطبيقها فى كأس مصر ودورى الدرجة الثانية موضوع سهل لأن البنية التحتية بقت موجودة".

وكشف العطار: "الاستاد الوحيد اللى فيه مشكلة بسيطة هو طنطا فيه مشكلة فى أماكن وضع الكاميرات.. أما ملعبا استاد أسوان والجونة فسهل جدًا ناخد الموافقة على الملعبين صباح يوم المباريات، وذلك لأن تكلفة نقل التكنولوجيا والعربات للجونة وأسوان ستكون مكلفة جدًا لذلك هناخد الموافقة على الملعبين فى أقرب فرصة هيستضيف الملعبين مباريات فيها.

وتابع المدير التنفيذى للجبلاية: "تقنية خط المرمى" دى محتاجة كاميرات على خط المرمى وهذا ليس متوفر حاليًا".

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ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.