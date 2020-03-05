شكرا لقرائتكم برشلونة يسعى لإستعادة نيمار خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط نادي برشلونة الإسباني، لخوض مشوار جديد نحو هدفه في إستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى "كامب نو" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن إدارة برشلونة تستعد للتحرك للمرة الثانية من أجل ضم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الصيف المقبل، لتدعيم هجوم البلوجرانا.

أضافت الصحيفة، إن برشلونة الإسباني سيعرض الثنائي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي كجزء من الصفقة لإقناع سان جيرمان بالموافقة على رحيل نيمار إلى الفريق الكتالونى.

وحاول برشلونة الإسباني إستعادة نيمار الصيف الماضى، بعد رحيله عن كامب نو في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، لكن تمسكت إدارة نادى العاصمة الفرنسية في الحصول على 220 مليون يورو ورفض مقترح دخول أي لاعب بالصفقة.

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أوضحت، إن برشلونة سيحاول بكل قوة الصيف المقبل، من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، خاصة وأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي يسعى لتعزيز قوة خط هجوم البلوجرانا.

تابعت الصحيفة، إن مسئولي برشلونة الكتالوني يروا أن جريزمان وديمبيلي كافيان لإقناع سان جيرمان بتغيير رأيه، وأوضحت أن الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه على رأس اللاعبين الكبار في غرفة الملابس الذين يرغبون في رؤية نيمار مجددا بقميص برشلونة.

أكدت الصحيفة، إن العامل الأكبر الذي قد يؤثر على تلك الصفقة هو كيليان مبابي زميل نيمار في الفريق، حيث أنه في حالة رحيل مبابي إلى ريال مدريد في الصيف، قد يتسبب ذلك في احتفاظ سان جيرمان بالبرازيلي نيمار.