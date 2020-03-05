شكرا لقرائتكم هذا الثنائى ممنوع من إداراة المباريات بتقنية الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى مسئولو اتحاد الكرة من تجهيز الحكام المسئولين عن تطبيق تقنية الفيديو فى الملاعب المصرية، والتى يبدأ تطبيقها بدءا من الدور الثانى لمسابقة الدورى المصرى.

وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الثنائى أمين عمر ومحمود البنا لم يحصلا على رخصة حكم الفيديو لعدم اجتيازهم اختبارات رخصة الفار من قبل الشركة التابعة للفيفا والمسئولة عن تدريب الحكام.

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وتنقسم مهام الحكام فى تقنية الفار إلى 3 تخصصات من أجل تطبيق تقنية الفيديو، ما بين حكم ساحة وآخر فيديو وثالث مساعد فيديو، ولكل منهم رخصة محددة ومهام خاصة فى التعامل مع خاصية الفار.

ومن المقرر أن تظهر أول تجربة تقنية حكم الفيديو " VAR" فى مباراة إنبى وطلائع الجيش المقرر إقامتها اليوم الخميس فى الجولة الـ18 للدورى.

كان اتحاد الكرة قد أعلن من قبل أن التقنية سوف تظهر رسميًا مع بداية مباريات الدور الثانى فى الدورى المصرى الممتاز، وشهدت الفترة الماضية تجربة الأجهزة فى مصر وحصول الحكام على أحقية التعامل مع التقنية.