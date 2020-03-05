شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: تقنية الـvar ستقضى على تواجد الحكام الأجانب فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ظاهرة الحكام الأجانب ستختفى بعد تطبيق تقنية الفار، ولم نراهم سوى فى مباريات الأهلى والزمالك.

وقال الجناينى فى المؤتمر الصحفى: "مفيش حكام اجانب للدورى بعد تطبيق الفار الا مباراة الأهلى والزمالك"، وأشار إلى أن مباريات القمة يتم إدارتها بحكام أجانب منذ سنوات كثيرة بقرار من رئاسة الوزراء، ولكن اتحاد الكرة جاهزة لإدارة مباراة القمة بحكم مصرى.

وعن خوض انتخابات الجبلاية قال الجناينى، إنه لا يفكر فى خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، ولن يفكر فيها.

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وأشار الجناينى إلى تكلفة تطبيق تقنية الفار، والتى ستكون اكثر من 4 مليون دولار خلال 3 سنوات ونصف.

وعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا اليوم، الخميس، بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.

وأبدى الجناينى سعادته بتطبيق الفار اليوم، خاصة أنه تم فتح باب تقدم الشركات المعتمدة من الفيفا لتطبيق التقنية فى شهر أكتوبر، وتقدمت 13 شركة وجميعها معتمدة منiafab تم الاستقرار على أحدها بتعاقد مدته 3 سنوات ونصف، وهى نفس الشركة التى تطبق الفار فى إيطاليا وإسبانيا وفى الشرق الأوسط ووصلت موافقة الوزارة على تطبيق التقنية يوم 19 يناير، ولذلك وجب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة. وكشف رئيس اللجنة الخماسية أن الموافقة على تطبيق تقنية الفيديو وصلت يوم 3 مارس أى أمس الأول، وشملت الموافقة 11 ملعبا، وجارى الحصول على الموافقة على 5 ملاعب أخرى وهى طنطا والجيش بالسويس والجونة وأسوان وبرج العرب، وهناك بعض الملاحظات على هذه الاستادات جارى تنفيذها. وأضاف الجناينى أن اتحاد الكرة من تحمل قيمة التكلفة، لمساعدة الأندية على التسويق الجيد، خاصة أن سعر الدورى الذى يطبق فيه الفار مختلف عن الخالى من الفار.