شكرا لقرائتكم العطار: مسئولو "ifab" قالولنا شايفين معجزة بتتحقق بعد تطبيق الفار في زمن قياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة كواليس البدء في تطبيق تقنية الفيديو، والتي تظهر للنور بالملاعب المصرية بدءا من الدور الثاني للدوري وتحديدا مباراة إنبي وطلائع الجيش

قال العطا: "الناس قالولنا مش هينفع ومن أول مراسلة محتاجين من 8 الي 12 شهر لتطبيق الفيديو، ولكن اصرارنا معاهم خلاهم يحددوا معاد قبل أعياد الكريسماس الماضية عشان يشوفوا سبب اصرارنا ليه وهل احنا واقفين على ارض صلبة عشان تركزوا البرنامج ولا لا"، وجات لجنة من شركة "ifab" ولجنة الحكام المصريين ولم نعلن عن الاجتماعات لمدة 3 أيام متواصلة عشان نقولهم هنعمل ايه وقدراتنا ايه وهنعملها ازاي ولكن قالولنا خلونا نشوف".

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تابع: "عملنا خطة تدريب وكان بييجي على حساب الحكام اللي كانوا بيشتغلوا في بعض الأيام من 7 صباحا إلى 7 مساءا".

نوجه الشكر لاستاد القاهرة خلال فترة التدريب اللي تعدت 30 يوم، وقالولنا ننصحكم بلاش الحكام مش هيستحملوا ضغط التدريب من 7 صباحا إلى 7 مساءا، ومن أسبوعين قالولنا انا شايف معجزة بتتحقق على الأرض ان انتوا قدرتوا تعدوا كل المراحل دي بنجاح، وكل حكم بيعدي يوم تدريبي بياخد موافقة مش بياخد رخصة على بعضها، كل يوم تدريبي بنرفع تدريبات على سيسني ""ifab عشان نقوله الحكم ده تدرب عليها".