شكرا لقرائتكم الغندور: لن يتم تأجيل أو إلغاء أي مباراة في حال تعطل أجهزة الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام عن موقف المباريات التي سيتم تطبيق فيها تقنية الفار حال ما اذا تعطلت أجهزة الفار اثناء المباراة سواء باستكمالها او الغائها

قال الغندور خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام باتحاد الكرة أنه لن يتم تأجيل أو إلغاء أي مباراة حال ما اذا تعطلت أجهزة الفار وسيتم استكمال أي مباراة بدون استخدام الفار

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ويدخل الحكم محمد الصباحى تاريخ الكرة المصرية، إذ سيصبح أول حكم فيديو فى الدورى الممتاز خلال مباراة الغد بين طلائع الجيش وانبى في الخامسة عصراً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة والتى تأتى فى افتتاح الدور الثانى بالدورى، حيث تطبق تفنية الفيديو " الـVAR" لأول مرة فى الدورى المصري.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة اليوم بين طلائع الجيش وانبى، ويضم كل من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

وخسر طلائع الجيش من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في ظهوره الأخير بالمسابقة فيما تعادل انبى مع طنطا سلبياً في أخر ظهور أيضاً ، ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.