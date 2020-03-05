شكرا لقرائتكم المغرب.. إقامة المباريات دون جماهير بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت الجامعة المغربية لكرة القدم إقامة المباريات في مختلف البطولات دون حضور جماهير ابتداء من يوم الأربعاء، وذلك بسبب فيروس كورونا.
وكشفت الجامعة في بيان رسمي على موقعها الرسمي أن ذلك جاء في إطار حرصها على سلامة اللاعبين والمدربين والجماهير.
وزادت: تدعو الجامعة كلاً من العصبة الوطنية الاحترافية والعصبة الوطنية هواة، والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية التقيد بهذا القرار.
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