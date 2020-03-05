قرار جديد من إدارة النادي الباريسي تقرب نيمار من البارسا

الخميس 5 مارس 2020

فتحت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، باب الرحيل أمام نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.



ويرغب النادي الكتالوني في إستعاده نجم الفريق مرة أخري لقيادة خط الهجوم في الموسم المقبل خاصتاً بعد إعلان اللاعب رغبته في العودة إلي الديار من جديد.

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وقالت صحيفة سبورت الأسبانية أن النادي النادي الباريسي سيكون مضطر للتخلي عن خدمات نيمار في الصيف من أجل الاحتفاظ بنجمه الشاب كيليان مبابي حيث سيكون من الصعب الأحتفاظ بالثنائي في فريق واحد.

وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أن أكبر دليل علي ذلك هو إخفاق إدارة النادي في تجديد تعاقده حتي الأن علي الرغم من نهايه عقده في صيف 2022م.

وقد تشهد الأيام المقبلة تطورات في المفاوضات بين الفريقين بخصوص اللاعب لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.