الامارات | ذهبية وفضيتين للشارقة للدفاع عن النفس في دولية الأردن بالجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وفضيتين للشارقة للدفاع عن النفس في دولية الأردن بالجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احرز لاعبي الجوجيتسو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثلاث ميداليات دولية ملونة خلال المشاركة في الجولة التاسعة لبطولة المملكة الاردنية الهاشمية للجوجيتسو والتي اختتمت في العاصمة عمان بمشاركة كبيرة للاعبين الدوليين من مختلف دول العالم، بينما شارك نادي الدفاع عن النفس بثلاثة لاعبين فقط فازوال جميعهم بميداليات والتي جائت بواقع ذهبية ثمينة حققها اللاعب سلطان العويس في اول مشاركة له بعد التعافي من الاصابة التي لحقت به العام الماضي، بينما احرز الميداليات الفضية كا من فرح واصف، وسعيد بن فهد.

وبالمناسبة تقدم رئيس مجلس ادارة النادي احمد عبد الرحمن العويس بالشكر والتقدير لمجلس ادارة اتحاد الامارات للجوجيتسو ولمجلس الشارقة الرياضي للدعم اللامحدود الذي مهد للنقلة النوعية التي تشهدها الجوجيتسو في النادي مؤكدا ان هذه الميداليات تاتي تعزيزا للانجازات التي حققها لاعبي النادي في مختلف البطولات التي تنظم في الدولة واخرها احراز المركز الاول في بطولة التحدي التي اقيمت في العاصمة ابوظبي، كما وبارك العويس للاعبين الفائزين متمنيا لهم المزيد من النجاح ومباركا للاعب سلطان العويس شفائه من الاصابة والعودة بقوة للمشاركة في البطولات.