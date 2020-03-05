شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تطبيق الـ«VAR» خلال الدوري على 11 ملعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز ستشهد تطبيق خاصية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR»، على ١١ ملعبًا.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تقنية الـ«VAR» في مباراة طلائع الجيش وإنبي، المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم، على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وجاءت الملاعب التي ستشهد تطبيق التقنية على النحو التالي: القاهرة- السلام- الدفاع الجوي- بتروسبورت- المقاولون العرب- جهاز الرياضة العسكري- الإسماعيلية- السويس- الإسكندرية- المكس- الكلية الحربية.